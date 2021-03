Tijdens de laatste State of Play-uitzending werd de game Sifu aangekondigd, die in ontwikkeling is voor de PlayStation 4 en PlayStation 5. Tijdens de Future Game Show kwam deze titel nog een keertje voorbij en dat middels een gameplaytrailer.

Terwijl je van de nieuwe beelden geniet geeft de oprichter van Sloclap, Pierre Tarno, meer toelichting op wat je ziet en hoe de gameplay precies werkt. Het is een interessante gameplaytrailer waarmee je Sifu wat beter leert kennen.