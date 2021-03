De laatste keer dat we uitgebreid gameplay van Quantum Error te zien kregen was tijdens de Future Game Show rond de Gamescom in augustus vorig jaar. Nadien zijn er enkel wat teaser trailers verschenen, maar met de komst van een nieuwe gameplayvideo hebben we nu weer iets substantieels om te bekijken.

Tijdens de Future Game Show van gisterenavond laat werd er een nieuwe gameplayvideo getoond met meer dan 4 minuten aan beelden van deze space shooter. Check de footage hieronder! Quantum Error is in ontwikkeling voor de PlayStation 4, PlayStation 5 en de Xbox Series consoles.