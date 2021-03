Gamers met een pc of Nintendo Switch kunnen al een tijdje met Green Hell aan de gang, in juni kan je de open wereld survival-game ook op de PlayStation 4 en Xbox One spelen.

In Green Hell kom je terecht in een regenwoud, waar je moet zien te overleven in extreme omstandigheden. Je omgeving zit vol met gevaren, die je zal moeten overwinnen. Het is belangrijk om fysiek in topconditie te blijven door goed te eten en drinken, ook je mentale gesteldheid speelt een grote rol in de game.

Buiten de aankondiging van de ‘release window’ van Green Hell voor de PlayStation 4 Xbox One is er ook een trailer beschikbaar gesteld. Deze kan je hieronder bekijken.