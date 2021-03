DLC Special: The Outer Worlds: Murder on Eridanos – We zijn nu eindelijk bij de tweede uitbreiding voor The Outer Worlds beland. Peril on Gorgon was een prima uitbreiding, maar Murder on Eridanos wist toch wat meer onze aandacht te trekken. Vooral omdat het concept gewoon een ouderwetse moordzaak is en dit een andere stijl van gameplay met zich meebrengt. In hart en nieren blijft The Outer Worlds gewoon de RPG die we gewend zijn, maar nu met een vleugje LA Noire. Tijd om onze pet op te zetten en een pijp erbij op te steken: We’ve got a murder on our hands.

To Helen and back

Een van de grote corporaties genaamd Rizzo’s staat net op het punt om een nieuw product uit te brengen wanneer hét gezicht van de reclamecampagne, Halcyon Helen, in koele bloede wordt vermoord. Totaal verbouwereerd door de gebeurtenis, schakelt Rizzo’s jouw hulp in om te helpen met het onderzoek naar de moord op deze bekende vrouw. De moord op een van hun mascottes is natuurlijk een grote schok voor de kolonie op Eridanos, maar het is vooral ook slecht voor de zaken van Rizzo’s.



Gewapend met een nieuw apparaat genaamd de ‘Discrepancy Amplifier ga jij op onderzoek uit. Met dit apparaatje kan je allerlei sporen nalopen zoals voetafdrukken en bloedvlekken, maar is daarnaast ook handig om verbanden te leggen wanneer je bijvoorbeeld op vreemde situaties stuit. Als er ergens een luik openstaat wat niet open zou moeten staan, helpt de Discrepancy Amplifier jou met een verband te leggen. Bijvoorbeeld wanneer een verdachte op de vlucht is en je zijn pad aan het nalopen bent.

Bekend riedeltje

Het bovengenoemde aspect maakt Murder on Eridanos een unieke toevoeging op The Outer Worlds en het deed ons qua sfeer hier en daar denken aan de Burial at Sea uitbreiding van BioShock: Infinite. De gameplay die we gewend zijn mét een twist en daaroverheen een heerlijk noir-sausje. Voor de rest is het gewoon weer meer van The Outer Worlds, wat natuurlijk ook niet verkeerd is. De level cap is verhoogd naar zesendertig, we hebben weer toegang tot wat nieuwe wapens en armor én natuurlijk wat nieuwe Perks en Flaws… Althans, dat was de bedoeling.

Verraad

Met Peril on Gorgon kregen we immers ook wat nieuwe Perks en Flaws, naar onze mening één van de leukste aspecten uit The Outer Worlds. Voor Murder on Eridanos was dit ook beloofd, echter hebben wij er tijdens onze playthrough geen een kunnen vinden. Ook schitteren nieuwe skills door afwezigheid. Waar Murder on Eridanos ons een véél betere setting weet voor te schotelen dan Peril on Gorgon deed, laat Obsidian deze keer behoorlijk wat steken vallen als het aankomt op verder bouwen in het spel zelf. Zonde.

Wij waren zelf zo’n zeven uurtjes zoet met Murder on Eridanos. De focus van deze uitbreiding is erg verhaalgedreven en voegt daar sidequests aan toe die op één hand te tellen zijn. Hierdoor valt de gameplay behoorlijk in het niet, gezien wij de indruk hadden dat we meer hebben zitten luisteren en praten met diverse NPC’s dan dat we actie hebben gezien in die speelduur. Ergens past het wel, gezien de setting, maar na het middelmatige Peril on Gorgon hadden we simpelweg gehoopt dat Murder on Eridanos meer vlees op de botten zou hebben.

Conclusie

Hoewel we misschien tegen het eind aan zojuist wat negatief klinken, is Murder on Eridanos nog steeds wel de moeite waard om op te pikken. We zijn gewoon een beetje teleurgesteld. De noir-sfeer die je tijdens dit verhaal gepresenteerd krijgt liet ons genieten en het hele detective aspect wat is toegevoegd is een leuke afwisseling op de standaard RPG-gameplay. Als men nu net wat meer tijd in het missie ontwerp gestoken had om ons zo meer gameplay in plaats van een film te geven, alsook de gemaakte beloftes had ingelost, dan waren we een stuk enthousiaster geweest. Voor nu staat Murder on Eridanos wat ons betreft op gelijke voet met Peril on Gorgon.