Ghost of Tsushima blijft imponeren. Na een erg succesvolle launch en een actieve ondersteuning van de ontwikkelaar, kunnen we vast wel concluderen dat de game een waar succes is geworden. De game werd erg vaak uitgespeeld en de game krijgt binnenkort zelfs een filmadaptatie.

Het goede nieuws houdt hier echter niet op, want Sucker Punch heeft ook onthuld dat Ghost of Tsushima sinds juli 2020 inmiddels al meer dan 6,5 miljoen keer verkocht is geweest. Een erg mooie prestatie, maar we verwachten dat dit getal in de komende maanden en jaren nog sterk kan stijgen. Laat die sequel ook maar snel komen!