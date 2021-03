Dit najaar zal er weer een nieuwe Call of Duty verschijnen, zo heeft Activision enige tijd terug laten weten. Vrij recent doken er geruchten op over de setting van dit nieuwe deel, zo zou de game zich in de Tweede Wereldoorlog afspelen en de codenaam Call of Duty WWII: Vanguard hebben.

Eurogamer kan op basis van eigen bronnen nu melden dat deze geruchten kloppen. De codenaam is correct, maar de uiteindelijke titel zal anders zijn hoewel ‘Vanguard’ er in terug zal moeten komen. De game gaat ook terug naar de Tweede Wereldoorlog en dat in traditionele zin.

Er zijn ook meldingen van een alternatieve tijdlijn in de jaren ’50, maar dat is volgens de bronnen van Eurogamer niet correct. Verder is Sledgehammer de ontwikkelaar van dienst en de game zal eind dit jaar moeten verschijnen.