De Nederlandse hardware fabrikant Trust stapt ook in bij de nieuwe generatie consoles met allerlei producten voor de nieuwe platformen. Dat laat het bedrijf via persbericht weten. Hun nieuwe lijn van producten omvat een headset, oplaadstation, skins en meer die binnenkort op de markt zullen verschijnen.

De bekende Carus Gaming Headset is van een update voorzien zodat het bij het uiterlijk van de PlayStation 5 past. Om specifiek te zijn betreft het de GXT 323W Carus Gaming Headset. Om je DualSense controllers op te laden is er de GXT 251 Duo Charging Dock, die goed is voor twee controllers, wat de naam al suggereert.

In het kader van de grip van de controller verbeteren heeft Trust de GXT748 Controller Skin, die je meer houvast geeft en ook is deze skin gemakkelijk schoon te maken. Indien je ook een betere grip voor je duimen wilt, is er de GXT 266 set duimgrippen die je op de sticks plaatst. Hierdoor voelen de sticks logischerwijs iets hoger aan en dit kan vooral interessant zijn bij slijtage van de sticks.

Tot slot brengt Trust voor de streamers onder ons de GXT 258W Fyru streaming microfoon uit die speciaal voor de PlayStation 5 is gemaakt. Ook zou deze microfoon prima toepasbaar moeten zijn voor streams, podcasts en het opnemen van muziek. Tot zover de nieuwe producten van Trust. Releasedata of prijzen hebben we op moment van schrijven nog niet.