Sinds gisteren is It Takes Two verkrijgbaar voor onder andere de PlayStation 4/5 en de game is absoluut een aanrader, zoals je in onze review hebt kunnen lezen. De game zit boordevol leuke minigames, easter eggs en meer. Die moet je natuurlijk zelf ontdekken. Dus als je nog niet aan de game begonnen bent, adviseren we je om hier te stoppen met lezen.

Toch nieuwsgierig, of de game misschien al uitgespeeld? Dan moet je de onderstaande video even checken, want de bekende korte rant van Josef Fares ten tijde van The Game Awards in 2017 is namelijk in de game opgenomen en dat op een creatieve manier. Check het hieronder.

Tot slot nog een andere trailer van de game, namelijk de launch trailer om de release van It Takes Two te vieren.