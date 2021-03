Het duurt niet bijster lang meer vooraleer we aan de slag kunnen gaan met Oddworld Soulstorm, dus ontwikkelaar Oddworld Inhabitants wil er alles aan doen om onze hype voor de game te doen groeien. Daar slagen ze de laatste tijd zeker en vast in, we kregen onlangs al de Collector’s Edition van de game te zien en nu krijgen we ook nog een nieuwe video met veel gameplay.

De maker van de game, Lorne Lanning, gaf een korte presentatie van de game tijdens de Future Games Show. We krijgen een missie van deze intrigerende puzzel platformer te zien, waarbij een hoop puzzels en obstakels de revue passeren. Oddworld Soulstorm komt uit op 6 april voor zowel PS4 als PS5, maar vergeet niet dat de PS5-versie inbegrepen zal zijn bij de PS Plus games van april. Je kan de volledige video waarvan sprake hieronder bekijken.