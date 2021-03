Na de release van Death Stranding in 2019 weten we dat Kojima Productions aan de pc-versie is gaan werken, maar gezien die ook al geruime tijd uit is, is de vraag nu waar ze momenteel mee bezig zijn. Kojima heeft zo hier en daar zijn wensen weleens laten doorschemeren, maar echt concreet gezien weten we niks.

Toch zal het niet lang meer duren, want zijn art director, Yoji Shinkawa, heeft in een interview aangegeven dat ze vrij binnenkort hun volgende project zullen gaan aankondigen. Helaas gaf Shinkawa verder geen indicatie wanneer precies, dus het is nog even geduld opbrengen.

“Well yeah, I am doing something, for sure, and I could tell you probably that we can announce it quite soon.”

Zou het een vervolg op Death Stranding zijn of is Kojima met iets compleet nieuws bezig? Wat denk of hoop jij dat het is of gaat worden? Laat het hieronder weten.