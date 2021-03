Na het heugelijke nieuws dat de PS5-exclusieve game Returnal de gouden status heeft bereikt, krijgen we nu vanop de Future Games Show nog eens een video met een paar minuten aan nieuwe gameplay.

Mikael Haveri van de Finse ontwikkelaar Housemarque geeft een degelijke presentatie van wat we zoal van de game kunnen verwachten. Over de mechanics van de game leren we misschien niet zoveel nieuwe dingen bij, maar we krijgen wel enkele leuke gameplaybeelden voorgeschoteld die ons weer helemaal warm doen lopen voor de game.

Returnal verschijnt op 30 april voor de PS5, bekijk de meest recente video hieronder.