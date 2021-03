Activision bracht vorig jaar Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 uit, een heruitgave van de twee klassieke skateboardgames, maar dan flink opgepoetst naar de hedendaagse standaarden. Het betrof een release voor de vorige generatie consoles, maar inmiddels is skaten op de next-gen consoles ook mogelijk. Afgelopen vrijdag kwam Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 namelijk uit voor de PlayStation 5 en Xbox Series X|S. Om deze next-gen release te vieren, is de onderstaande launch trailer uitgebracht.

De PS5-versie van Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 kent verschillende upgrades ten opzichte van de PS4-versie. Zo kun je ervoor kiezen om de game in een 4K-resolutie met een framerate van 60 frames per seconde te spelen, maar een combinatie van 120fps en 1080p is ook mogelijk. Verder zijn natuurlijk de laadtijden verkort en maakt de game gebruik van de speciale features van de DualSense.

Als je de PS4-versie van Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 bezit en wilt upgraden naar de PS5-versie, is het ook mogelijk om je savedata mee te nemen. Dat gaat echter op een wat ongebruikelijke manier en meer daarover lees je hier. Onze review van Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 kun je hier vinden.