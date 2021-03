Eerder deze maand bracht Ubisoft een grote update voor Assassin’s Creed: Valhalla uit, waarmee onder meer het in-game Ostara Festival werd toegevoegd. In de dagen daarna traden er diverse problemen op die door de update waren veroorzaakt, met crashes tot gevolg. Ubisoft besloot daarom enkele nieuwe features uit de game te halen, totdat er een definitieve fix was.

Die oplossing is er nu, want Ubisoft heeft weer een nieuwe patch voor Assassin’s Creed: Valhalla uitgebracht, die een einde maakt aan de recent ontstane problemen. De crashes zijn nu dus verleden tijd. Tevens heeft de update ook de features opnieuw geactiveerd die dus als tijdelijke oplossing uit de game waren gehaald. Het ging daarbij om decoraties voor je Settlement en quests die hiermee te maken hebben.

We'll be deploying an update tomorrow, March 26 at 12:00 PM UTC*, to address the crashes faced by players since the release of the Ostara Festival. Settlement decorations and decoration quests will be reactivated with this update.

*8:00 AM ET / 5:00 AM PT pic.twitter.com/tY6BkYuqSm

— Assassin's Creed (@assassinscreed) March 25, 2021