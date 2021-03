Eerder deze week werd duidelijk dat de coöperatieve shooter Back 4 Blood is uitgesteld. De game zou oorspronkelijk in juni verschijnen, maar de release staat nu gepland voor 12 oktober. In de aankomende zomer zal er wel een open beta plaatsvinden.

In de tussentijd heeft Turtle Rock Studios wel nieuwe gameplay van Back 4 Blood getoond. In het kader van de Future Games Show werd de onderstaande video uitgebracht, die bijna vier minuten aan gameplay laat zien en commentaar van één van de ontwikkelaars bevat. In de video krijgen we een mooi beeld van de gameplay, die overduidelijk geïnspireerd is door Left 4 Dead. Er komen verschillende types Ridden – zoals de monsters in de game worden genoemd – aan bod en verder wordt onder meer het kaartensysteem uit de game uitgelicht.

