Activision moet de volgende Call of Duty-game nog officieel aankondigen, maar onlangs doken er diverse geruchten over het aankomende deel op. De game, die wordt ontwikkeld door Sledgehammer Games, zou zich in de Tweede Wereldoorlog afspelen. ‘Call of Duty WWII: Vanguard’ zou de (werk)titel zijn. Terwijl dit nog onbevestigd is, komt Video Games Chronicle nu met nieuwe details.

Volgens VGC zal Call of Duty 2021 op de nieuwe engine draaien die voor Call of Duty: Modern Warfare uit 2019 werd geïntroduceerd. Deze IW8 engine, die ook voor Call of Duty: Warzone wordt gebruikt, was vijf jaar lang in ontwikkeling bij Infinity Ward. De engine zorgde voor flinke stappen vooruit op het gebied van onder meer graphics en animaties in Call of Duty: Modern Warfare.

Treyarch bleef afgelopen jaar met Call of Duty: Black Ops Cold War bij hun eigen, oudere engine, die in de loop der jaren wel van wat updates is voorzien. Voor het aankomende deel in de franchise zal Sledgehammer, als dit gerucht daadwerkelijk klopt, dus weer terugkeren naar de engine van Infinity Ward die bij veel mensen positief werd ontvangen.

VGC weet verder nog het één en ander te melden over Call of Duty: Warzone en in hoeverre Call of Duty WWII: Vanguard met de Battle Royale-game wordt geïntegreerd. Volgens VGC is het namelijk nog maar de vraag of de integratie diepgaand zal zijn. Wapens uit de komende game van Sledgehammer zullen waarschijnlijk aan Warzone toegevoegd worden en progressie zal gedeeld worden, zoals ook het geval is met Black Ops Cold War. Of het ook verder gaat dan dat – met bijvoorbeeld een compleet nieuwe Warzone-map gebaseerd op WWII: Vanguard – is maar de vraag.

Volgens de laatste berichten krijgt Warzone binnenkort een nieuwe map die gebaseerd is op Black Ops Cold War. Deze diepgaandere integratie stond volgens VGC eigenlijk voor eind vorig jaar op de planning, maar dit werd dus uitgesteld. Als gevolg daarvan – en ook vanwege een groot verschil tussen de settings – is het volgens VGC onwaarschijnlijk dat er voor 2022 nog een vergelijkbare integratie van WWII: Vanguard komt in Warzone. De website sluit ook niet uit dat Activision ervoor kiest om Call of Duty 2021 over te slaan wat betreft diepgaande Warzone-integratie.