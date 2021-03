Rocket League start begin volgende maand met zijn derde seizoen, zo heeft ontwikkelaar Psyonix bekendgemaakt. Seizoen 3 begint om precies te zijn op 7 april. Die aankondiging ging gepaard met een trailer, die je onderaan dit bericht kunt bekijken.

Het belangrijkste onderdeel van het derde seizoen is dat Formule 1 en NASCAR naar Rocket League komen. In de trailer zien we al wagens uit beide raceklasses en volgens Psyonix krijgen F1 en NASCAR hun eigen bundels gedurende het seizoen. De introductie laat nog wel even op zich wachten tot iets later in het seizoen. NASCAR komt begin mei naar Rocket League en de release van F1 in de game zal halverwege mei zijn.

Als onderdeel van de Rocket Pass van seizoen 3 wordt ook een nieuwe auto geïntroduceerd: de Tyranno. Verder wordt DFH Stadium (Circuit) toegevoegd, een nieuw ontwerp van de bekende arena uit de game, ditmaal helemaal in de stijl van een racecircuit zodat het aansluit op het thema van F1 en NASCAR.