Vorig jaar werd de competitieve multiplayershooter Rogue Company beschikbaar gesteld voor de vorige generatie consoles. Eind vorig jaar werd de game van Hi-Rez Studios ook voor de Xbox Series X|S uitgebracht, terwijl een PS5-release nog uitbleef. Daar komt nu verandering in en lang hoeven we niet te wachten.

Via Twitter heeft Hi-Rez Studios namelijk aangekondigd dat Rogue Company morgen voor de PlayStation 5 uitkomt. De PS5-versie geeft je de keuze tussen twee grafische instellingen. Je kunt de game spelen met een 4K-resolutie en een framerate van 60 frames per seconde in combinatie met verbeterde visuals, of in een 4K-modus met een framerate van 120fps. Of de PS5-versie ook de features van de DualSense controller ondersteunt, heeft Hi-Rez Studios niet laten weten.

Rogue Company is free-to-play en vanzelfsprekend is de PS5-versie vanaf morgen dus ook gratis te downloaden. Je kunt je volledige voortgang van de PS4-versie meenemen als je besluit om te upgraden naar de PS5-versie.

We're excited to announce that Rogue Company is coming to @PlayStation 5 on March 30!

Launching with a 4K resolution mode running at 60 FPS utilizing improved visuals and a 4K resolution mode running at 120 FPS – next generation operations are ready for our #PS5 players. pic.twitter.com/eXvBt5p4H7

— Rogue Company (@RogueCompany) March 26, 2021