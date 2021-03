In Outriders worden cheaters hard aangepakt. Hoewel het probleem tot nu toe meevalt, neemt ontwikkelaar People Can Fly het uiterst serieus. Volgens de studio hebben er slechts 200, van de 2 miljoen die de demo geprobeerd hebben, overduidelijk valsgespeeld. Iedereen die gepakt wordt krijgt restricties opgelegd. Zo werkt de matchmaking met eerlijke spelers niet meer, waardoor je verplicht alleen moet spelen. De matchmaking duurt ook langer en in de toekomst krijg je een zichtbaar watermerk, zodat je gameplaybeelden makkelijk geindentificeerd kunnen worden.

Die restricties gelden overigens voor jouw account en niet alleen het personage waarmee je speelt. Dus als je met een personage valsspeelt en je loopt tegen de lamp, dan krijgen al je personages dezelfde restricties. Outriders komt op 1 april uit en voordat de game lanceert, volgt er nog een grootschalige controle. Daarna blijft People Can Fly met regelmaat steekproeven uitvoeren. Mocht je hebben valsgespeeld, dan is het bovenstaande nog te omzeilen, maar dan moet je wel voor 1 april al je personages wissen en opnieuw beginnen.

Onder valsspelen wordt onder meer verstaan: op de pc zonder Easy Anti Cheat spelen, bestanden van de game aanpassen die invloed hebben op je personage, tijdinstellingen aanpassen voor in-game verkopers en uitdagingen, een trainer of dergelijke programma’s gebruiken en uiteraard het gebruik van zowel aimbots als wallhacks. Farmen wordt niet als valsspelen gezien en hetzelfde geldt voor het gebruik maken van tweaking software zoals RivaTuner om de game beter te laten draaien.

Los van de game zelf, wat vinden jullie van deze aanpak? Gaat het te ver of gaat het juist niet ver genoeg? Laat het ons in de reacties weten.