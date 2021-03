Hoewel 2021 alweer een tijdje onderweg is, blikt Metacritic nog even terug op 2020. In een nieuwe publicatie zet de website de beste uitgevers van dat jaar op een rijtje en SEGA blijkt helemaal bovenaan te staan. De lijst is gebaseerd op de gemiddelde score van games, maar ook op het aantal games dat 90 of hoger weet te scoren. Met een gemiddelde Metascore van 81.6 weet het Japanse bedrijf de leiding te nemen.

Dat heeft het onder meer te danken aan Persona 5 Royal, dat overigens sowieso de hoogste score van 2020 heeft weten te behalen, maar ook aan toppers zoals Yakuza: Like a Dragon en 13 Sentinels: Aegis Rim. De Japanners hebben het in het algemeen goed gedaan. Capcom haalt de derde plaats met toppers zoals Monster Hunter World: Iceborne en Devil May Cry 5: Special Edition. Sony volgt op de vierde plek met The Last of Us: Part II en Demon’s Souls.

De hele lijst kun je hier bekijken. Ik heb hierboven ook de links naar onze reviews toegevoegd, mocht je dat nog willen nalezen of vergelijken. Ben je het eens met de lijst? Zo nee, wie was jouw favoriete uitgever in 2020?