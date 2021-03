Een tijdje geleden kondigde ontwikkelaar Skrollcat Studio hun charmante puzzel platformer game Hoa aan, die in de loop van april zal uitkomen op pc en Nintendo Switch. PlayStation fans hoeven echter niet te treuren, want een nieuw bericht op de PlayStation Blog bevestigt dat deze titel ook naar de PS4 én PS5 zal komen. We zullen wel wat langer moeten wachten op deze versie, want die verschijnt pas in de loop van juli.

Hoa is een erg serene game, waarin je als het elfje Hoa een magische tocht onderneemt. Hoa werd door een tragische gebeurtenis in het verleden uit haar thuisland gestuurd, maar ze keert jaren later terug om erachter te komen wat er precies is gebeurd. Onderweg kom je uiteraard heel wat wezens tegen, die er fantastisch uitzien door de handgetekende art. Bovendien zal de PS5-versie van de game inzetten op extra immersie, door middel van de haptische feedback en adaptieve triggers van de DualSense controller.

Bekijk hieronder een trailer.