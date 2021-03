Jonathan Warner heeft na bijna tien jaar trouwe dienst bij ontwikkelaar BioWare de deur achter zich dichtgetrokken. Hij meldde op Twitter dat hij “verder gaat met nieuwe dingen”, zonder daarbij specifiek aan te geven wat die nieuwe dingen precies zijn. Het is dus zelfs niet duidelijk of Warner van plan is binnen de grenzen van de game-industrie te blijven.

Warner kennen we voornamelijk als de regisseur van Mass Effect: Andromeda en Anthem. De eerlijkheid gebiedt ons te zeggen dat dit niet meteen de minst controversiële titels van het voorbije decennium waren. Vooral Anthem kende zowel op als achter de schermen de nodige problemen, waaronder het recente cancellen van de ‘Anthem Next’ upgrade.

Dit alles neemt echter niet weg dat we Warner alle succes van de wereld toewensen bij zijn volgende professionele activiteiten.

So, today is my last day at BioWare, I’m moving on to do new things.

BioWare has been home to my grateful heart for nearly 10 years and I want to wish them all the best. DA ME and SWTOR are in good hands and I can’t wait to play from this side of the screen. #ThankYou #BioWare pic.twitter.com/g5zp7hkSV5

— Jonathan Warner (@Zen_Warner) March 26, 2021