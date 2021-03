De MCU heeft Kevin Feige, de DCEU Geoff Johns en Assassin’s Creed Darby McDevitt. Stuk voor stuk figuren die waken over de continuïteit van hun bepaalde franchises, om zo een kwalitatief hoogstaand overkoepelend verhaal te garanderen. Of ze de voorbije jaren onverdeeld succesvol waren? Dat laten we aan jullie over. Hun invloed valt echter op geen enkel vlak te ontkennen.

Assassin’s Creed zal het in de toekomst echter zonder McDevitt moeten doen. De narrative director heeft namelijk besloten om op zoek te gaan naar “nieuwe avonturen” en neemt dus afscheid van Ubisoft, de studio waar hij meer dan tien jaar lang gewerkt heeft. We wensen McDevitt uiteraard het beste toe bij zijn toekomstige activiteiten en zijn benieuwd naar wat hij nog meer in zijn mars heeft.

Today is my last day at Ubisoft Montreal!

After a decade of working with brilliant people, creating stories & characters for an incredible series, & interacting with our wonderful fans, I have decided to set forth on a new adventure…

— Darby McDevitt (@DarbyMcDevitt) March 26, 2021