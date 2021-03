Arctic Awakening is een episodische survivalgame, die in 2022 voor de PlayStation 4 en 5 zou moeten verschijnen. De titel speelt zich – zoals je al uit de naam kan afleiden – af in koude oorden, waar daadwerkelijk overleven niet meteen een sinecure is. De eerste beelden van de game vind je in de onderstaande trailer… en komen ons eigenlijk best bekend voor.

Wij kregen bij het zien van de onderstaande footage onmiddellijk flashbacks naar Firewatch. Deze uiterst sfeervolle walking simulator combineerde in 2016 een uniek visueel stijltje met padvinderelementen en een verrassend emotioneel verhaal. Als Arctic Awakening hier effectief zijn inspiratie gaat halen, dan staan ons in 2022 nog erg mooie dingen te wachten.