Na eerdere geruchten over het sluiten van de PlayStation Store voor de PlayStation 3, PlayStation Portable en PlayStation Vita heeft Sony de eerste wijziging stilletjes doorgevoerd. In de webversie van de PlayStation Store is het sinds de relaunch ervan alleen mogelijk om PS4 en PS5 games te kopen. Althans, via specifieke links was het echter ook mogelijk om content voor de eerdergenoemde platformen aan te schaffen.

Dat is sinds afgelopen weekend niet langer mogelijk, want alle specifieke links linken nu gewoon naar de voorpagina van de PlayStation Store. Daarmee is het niet langer mogelijk om via de webbrowser content in de PlayStation Store aan te schaffen voor oudere platformen. Dit is wel nog mogelijk via de PlayStation Store op de console en handhelds zelf, maar als de geruchten kloppen zal daar op korte termijn ook de stekker uitgaan.

Dit zou dan betekenen dat je als consument op geen enkele manier meer digitale content voor de PlayStation 3, PlayStation Portable en PlayStation Vita kan kopen.