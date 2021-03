De PlayStation 5 is qua kleurstelling officieel niet in een andere opstelling verkrijgbaar dan zwart met wit. Knutselaars zijn echter creatief en geven hun eigen draai eraan en ook kun je een gouden PlayStation 5 kopen. Eentje van messing, die hadden we nog niet gezien, maar dat heeft Matthew Perks nu gemaakt.

Hij heeft de Digital Edition van de PlayStation 5 uit elkaar geschroefd en de materialen gebruikt om een nieuwe behuizing te maken. Hoe hij dit gedaan heeft laat hij uitgebreid in de onderstaande video zien en het resultaat mag er absoluut zijn, de console ziet er uitstekend uit.