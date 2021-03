Special: In gesprek met Ken Thain over de DOOM 3: VR Edition – Vrijwel uit het niets kondigde uitgever Bethesda aan dat DOOM 3 een exclusieve versie voor de PlayStation VR krijgt. Toen begin dit jaar het nieuws naar buiten kwam dat ontwikkelaar id Software aan een nieuwe VR-game werkte, was dit nou niet de eerste game die in ons opkwam. Terecht overigens, want voor dit project zijn de specialisten van Archiact ingeschakeld. Een Canadese studio die zich volledig op virtual- en augmented reality ervaringen richt. Hoewel DOOM 3 bijna 17 kaarsjes mag uitblazen, is het niet de eerste keer dat de game met VR flirt. De remaster uit 2012, beter bekend als de DOOM 3: BFG Edition, was al met het oog op VR gemaakt. De tijd en vooral technologie heeft echter niet stil gestaan, dus gaan wij in een gesprek met uitvoerend producent Ken Thain dieper op de game in.

Een oude bekende, maar een nieuwe ervaring

Archiact was eerder verantwoordelijk voor TranStar VR, de singleplayer VR-campagne van de Typhon Hunter DLC voor Prey. In datzelfde jaar bracht de studio ook Evasion uit, hun eerste first-person shooter in VR. Die ervaring, in combinatie met de eerder goed bevallen samenwerking, zorgde ervoor dat Archiact werd benaderd met het verzoek om DOOM 3 naar VR te brengen. Volgens Thain hoefden ze daar niet lang over na te denken. Veel medewerkers zijn namelijk hun carrière in de gameindustrie begonnen met het maken van mods voor onder meer games zoals, je raadt het al, DOOM 3. Thain zelf maakte vroeger Machinima. Dat is een term die werd gebruikt voor korte filmpjes, die met behulp van game engines zijn gemaakt. Met een glimlach vertelt hij dat er zoveel enthousiasme voor het project was, dat ze het zelfs ‘gratis’ hadden gedaan.

Hoewel Archiact zelf geen invloed had op de keuze om DOOM 3 naar VR te brengen, ligt die beslissing volgens Thain echter wel voor de hand. “DOOM 3 is uniek geschikt voor VR. De game is langzamer dan andere delen in de serie. Er ligt een grotere nadruk op het horror aspect, terwijl er nog steeds voldoende actie is. VR geeft ons de kans die ervaring nog intenser te maken.” Voordat het echter zo ver was, moest eerst de game volledig naar VR worden omgezet. Hoewel de BFG Edition al experimenteerde met VR, laat Thain weten dat die technologie inmiddels verouderd is. “We hebben alles vanaf de grond af aan opnieuw opgebouwd in VR. Daarnaast hebben we ook grafische verbeteringen doorgevoerd en de audio opnieuw gedaan. Dit is geen simpele port. We halen het maximale uit de PS VR hardware.”

Daarbij wordt echter wel de kanttekening gegeven, dat die hardware inmiddels alweer bijna 5 jaar oud is en het destijds als instapmodel voor VR in de markt is gezet. Daarnaast is het gebaseerd op een bijna 10 jaar oude remaster van een nog oudere game. Je hoeft dan ook geen grafische wonderen te verwachten. Nee, het is echt de VR-ervaring die het verschil moet gaan maken. Als we Thain vragen wat we ons daarbij voor moeten stellen, volgt er een gepassioneerd verhaal. “Alle wapens zijn nu volledig driedimensionaal. Je kunt ze van alle kanten bekijken en op verschillende manieren vasthouden. We hebben lasers toegevoegd om het mikken makkelijker te maken en je beschikt nu over een smartwatch. Die laat je gezondheid, bepantsering en de accu van je zaklamp zien. Je krijgt zo min mogelijk met menu’s te maken en de game heeft een volledige nieuwe grafische interface.”

Je zaklamp aan of uit?

Aangezien Thain zelf over de zaklamp is begonnen, grijpen we onze kans om een wat meer controversieel onderwerp aan te kaarten. In DOOM 3 werd je verplicht om tussen je wapen en je zaklamp te wisselen. Je kon niet beide tegelijk gebruiken. Hoewel niet iedereen dat kon waarderen, maakte het de ervaring wel intenser, zeker gezien de game ook vrij donker was. Later werd daar een mouw aangepast door je zaklamp op je wapens te monteren en in de BFG Edition werd de game in zijn geheel lichter gemaakt. Hoe wordt dat nu aangepakt? “We hanteren dezelfde aanpak als in de BFG Edition, met de kanttekening dat onze zaklamp steeds op logische plaatsen is gemonteerd, afhankelijk van wat je wel of niet in je handen hebt. Vergeet niet, in VR is donker ook ECHT donker. Te veel van dat wordt te overweldigend. Onze aanpak is geloofwaardiger.”

Dat klinkt allemaal goed, maar hoe zit het met de tussenfilmpjes die het verhaal uit de doeken doen? Je Personal Digital Assistent en de vele computers die je moet bedienen of de kluizen waarbij je handmatig de toegangscode moet invoeren? “Voor de tussenfilmpjes schakelen we over naar dezelfde modus als dat je een film met je VR bril zou kijken. Doordat de camera in de originele game al steeds een overgang had met in- en uitzoomen, blijkt dit ook goed in VR te werken. We doen hetzelfde met de PDA’s die je kunt doornemen, dus je hebt steeds het volledige menu in beeld. Id Software stond erop dat we in-game interacties zouden behouden, dus zodra je in de buurt komt van een computer of kluis, verschijnt je wijsvinger in beeld en kun je door op het driehoekje te drukken bijvoorbeeld codes intoetsen.”

Staan of zitten, zolang het maar comfortabel is

Het is inmiddels duidelijk dat over alles goed is nagedacht en dat er ook naar de feedback op DOOM VFR is gekeken. Een VR-ervaring valt of staat natuurlijk met hoe comfortabel het is om te spelen. Archiact richt zich op een zo’n breed mogelijk publiek en voorziet daarom heel wat opties. De game speelt even goed met een DualShock als met een Aim Controller, waarbij er zowel rekening wordt gehouden met links- als rechtshandigen. Je kunt tussen die twee ‘hotswappen’, zodat je niet de hele tijd hoeft te staan of te zitten. Je kunt met ‘smooth turn’ vrij bewegen of met ‘snap turn’ instellen hoe grote draai je maakt. Tot slot kun je met vignette zelf je gezichtsveld instellen. Op de vraag welke besturing zijn voorkeur geniet is Thain vrij duidelijk: “Wil je het echt als shooter spelen, dan is de DualShock je beste keuze. Ga je voor de horror ervaring, dan weet de Aim Controller je pas echt in de game onder te dompelen.”

DOOM 3: VR Edition is nu voor 19,99 euro exclusief beschikbaar voor de PlayStation VR. Onze DOOM 3: VR Edition review volgt later deze week.