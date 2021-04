En zo stappen we alweer de vierde maand van het jaar 2021 binnen en natuurlijk staan er weer nieuwe releases op het programma. De grootste titels deze maand zijn toch wel Returnal en Outriders, waarvan die eerste een exclusieve titel voor de PlayStation 5 is.

April is niet bijzonder druk qua releases, maar er zitten wat mooie titels. Hieronder alle bevestigde releases voor deze maand op een rijtje. Wekelijks komen er echter ook games in de PlayStation Store uit en daarover houden we je op de hoogte via de wekelijkse PlayStation Store update.

Week van 2 april

Outriders (PS4/PS5)

DOOM 3 VR (PS VR)

Week van 9 april

Oddworld: Soulstorm (PS4/PS5)

Potion Party (PS4/PS5)

Week van 16 april

SaGa Frontier Remastered (PS4)

Poison Control (PS4)

Week van 23 april

MLB The Show 21 (PS4/PS5)

Nier Replicant ver 122474487139 (PS4)

MotoGP 21 (PS4/PS5)

Judgment (PS5)

Week van 30 april

Returnal (PS5)

Heb jij nog een van de bovenstaande games op je lijstje staan om deze maand te halen? Of misschien wel meer dan één? Laat het hieronder weten!