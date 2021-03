Helaas zullen de PlayStation 5 tekorten nog voor een lange tijd aan blijven houden, wat met verschillende factoren te maken heeft. Keer op keer is het een uitdaging om een console te bemachtigen op het moment dat retailers een nieuwe voorraad krijgen. Iedereen die recent geluk heeft gehad, die zal deze week zijn of haar console ontvangen.

Zo is bijvoorbeeld BCC over het weekend begonnen met het uitleveren van eerdere orders en ook Nedgame is aan z’n klanten aan het uitleveren. De levering stond aanvankelijk gepland voor 31 maart, maar die is dus iets sneller dan verwacht. Coolblue is vandaag bezig met het bellen van deelnemers aan de loting en bestellers bij Amazon mogen ook deze week hun console verwachten.

Hoe het bij andere retailers zit is wat onduidelijk. Verder ziet het er naar uit dat het weer even zal duren voordat er een nieuwe voorraad vanuit Sony geleverd wordt. Dat maken we althans op uit een bericht van Coolblue op Twitter, die stelt dat ze niet weten wanneer ze weer nieuwe consoles krijgen.

Dat is helaas de grote hamvraag, Sander! Op dit moment durven wij echt niet te zeggen wanneer de PS5 weer binnenkomt. — Coolblue (@Coolblue_NL) March 29, 2021

Om zelf zo goed mogelijk op de hoogte te blijven van actuele voorraden, kan je bij onze ‘voorraad bot’ terecht. Meer daarover kan je hier vinden.