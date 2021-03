De vermakelijke racer Wreckfest komt later dit jaar naar de PlayStation 5 en dat onder andere door middel van een upgrade, zo heeft uitgever THQ Nordic aangekondigd. Naast een upgrade zal er ook een losse PS5-versie uitkomen die €39,99 kost. De PS5-upgrade is overigens niet gratis, daarvoor zullen bezitters van de PS4-versie €9,99 moeten neertellen.

De release van zowel de upgrade als de PS5-versie staat gepland voor 1 juni later dit jaar en vanzelfsprekend zal de game optimaal van de hardware gebruikmaken. De uitgever stuurde ons het onderstaande overzicht van toegevoegde verbeteringen voor deze versie.

Dynamic dirt on vehicles

Improved shadows, particles, and environment lighting

Higher resolution textures

Increased amount of foliage

Godrays

New visual effects for skidmarks

DualSense haptic effects

Much faster loading times

Tot slot zal de game op een 4K resolutie draaien en dat met een framerate van 60 fps, de multiplayer zal bovendien meer spelers toelaten. Dat loopt op tot een maximum van 24 deelnemers per race. Meer over Wreckfest lees je in onze review van de PS4-versie.