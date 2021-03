We kunnen – na uitstel van een maand – vanaf 23 april beginnen aan de cross-play beta van Chivalry II, een vervolg op het manische en middeleeuwse Chivalry: Medieval Warfare. Reden genoeg dus voor ontwikkelaar Tom Banner Studios om ons alvast warm te maken met een tweetal trailers.

In de beelden – die je natuurlijk hieronder kunt bekijken – krijgen we meer te zien van de The Siege of Rudhelm map die straks beschikbaar is tijdens de cross-play beta. In de tweede trailer krijgen we een eerste blik op de Enter The Tournament Grounds map, die gericht zal zijn op Team Deatmatch en Free-For-All modi en beschikbaar is vanaf de launch van de game.

Chivalry II is vanaf 8 juni verkrijgbaar voor de PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One|Series consoles en pc.