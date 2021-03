Electronic Arts bracht ons in het verleden met enige regelmaat nieuwe games in hun EA Sports Tiger Woods serie, maar dat is in het afgelopen decennium flink afgenomen. De meest recente titel die zij op de markt brachten met deze sport als onderwerp was Rory McIlroy PGA Tour in 2015.

Met 2K Games die HB Studios heeft overgenomen en steeds meer inzet op de golfsport, mede door Tiger Woods aan te trekken, was het tot vandaag stil aan de kant van EA. De bekende uitgever heeft de sport echter niet opgegeven en heeft EA Sports PGA Tour aangekondigd. Helaas zijn platformen nog onduidelijk, maar EA noemt het een ‘next-gen golfgame’, dus we kunnen er enigszins vanuit gaan dat de game ook naar de PlayStation 5 komt.

In deze game zullen spelers hun eigen carrière kunnen uitbouwen en verschillende bekende toernooien zijn aanwezig. Zo kan je deelnemen in het The Players kampioenschap, alsook de FedExCup. Verder geeft EA aan dat de game is voorzien van diverse bekende golfbanen en dat spelers het kunnen opnemen tegen de grootste namen in de sport. Verdere details zal de uitgever binnenkort bekendmaken en de releasedatum volgt binnen nu en enkele maanden.

Ook laat EA nog weten dat ze een deal met de PGA TOUR hebben gesloten en dat voor een langere periode. Dat suggereert dat EA de frequentie van nieuwe releases gaat opvoeren.