Er gaan al langer geruchten over het nieuwe Battlefield deel, die naar verluidt aankomende mei onthuld gaat worden, wat geziens EA’s bevestiging van die periode behoorlijk geloofwaardig is.

Tom Henderson – alias TheLongSensation – wist al eerder te melden dat Battlefield VI een moderne setting zal hebben. Henderson is nu terug om te verkondigen dat de game zich ongeveer tien jaar in de toekomst zal afspelen en dat de naam van de game simpelweg ‘Battlefield’ zal zijn.

Daarbij heeft DICE de campagne van de game herzien en moet het mogelijk zijn om gedurende het verhaal van kant te wisselen en om de game in coöp te spelen met andere spelers. Battlefield zal verder draaien om jou en je unit, waarop Amerikaanse en Russische grootmachten je squad proberen te werven om aan hun kant te vechten.

Op het gebied van multiplayer moet je straks kunnen kiezen tussen vier verschillende classes, die je weer kunt aanpassen met een soort van perks, zoals ook in Call of Duty mogelijk is. Ten slotte werkt DICE ook aan een Battle Royale modus, die los van het nieuwe Battlefield moet verschijnen.

Zoals wel vaker zijn dit voor nu slechts geruchten, dus een korreltje zout is aangeraden. We kijken erg uit naar de aankondiging van de nieuwe Battlefield, zodat we zelf kunnen zien wat er (niet) klopt.