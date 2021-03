Spelers van Call of Duty: Black Ops Cold War zullen vast opgemerkt hebben dat update 1.14 beschikbaar is om te downloaden. Het gaat hier om een ‘mid-season update’ voor de game die wat nieuwe content aan de shooter doet toevoegen. Met 7.3GB is de update niet extreem groot en hieronder hebben we op een rijtje wat er zoal is toegevoegd.

Maps:

Nieuwe map: Golova (6v6 and Multi-Team)

Nieuwe map: Mansion (Gunfight 2v2)

Herwerkte map: Miami Strike

New Operators:

Rivas

Wolf

Zombies Mode:

Voeg nu elke blauwdruk die je hebt aan je wapen toe via het pauzemenu

Dr. Strauss heeft een plan om de kracht van de Dark Aether Essence in het gareel te houden

Nieuwe regio. Nieuwe opdracht. Nieuwe intel.

Naar verwachting voert deze update ook nog de nodige specifieke veranderingen door, maar daarvoor moeten we even de patch notes afwachten. Zodra die beschikbaar zijn laten we het weten.