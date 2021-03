De XCOM-serie is niet vreemd voor PlayStation-consoles, maar vorig jaar verscheen er een spin-off die alleen voor de pc uitkwam: XCOM: Chimera Squad. XCOM: Chimera Squad is net als de twee delen in de hoofdserie een turn-based strategy titel, maar dan een stuk toegankelijker.

Het lijkt er nu op dat deze titel toch nog naar de PlayStation 4 gaat komen. Als we de website van PEGI mogen geloven, kunnen binnenkort ook PlayStation 4-bezitters hiervan gaan genieten. XCOM: Chimera Squad is namelijk voorzien van een leeftijdsbeoordeling voor de last-gen console van Sony, alsmede de Xbox One en Nintendo Switch.

Het lijkt dus een kwestie van tijd te zijn voordat de spin-off van XCOM officieel wordt aangekondigd.