We moeten nog een kleine maand machten, maar dan kunnen we eindelijk (weer) op avontuur met de grofgebekte Kainé, de mysterieuze Emil en het boek Grimoire Weiss in de remake NieR Replicant ver.1.22474487139…

Reden genoeg voor Toylogic om weer een aantal beelden vrij te geven om te laten zien hoe ze de presentatie, gameplay en de prachtige muziek hebben verbeterd. We doorlopen eerst de sombere Junk Heap om vervolgens een voorproefje te krijgen op de bossfight in The Aerie.

NieR Replicant ver.1.22474487139… is vanaf 23 april verkrijgbaar voor de PlayStation 4, Xbox One en pc.