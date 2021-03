Gisteren kon je lezen dat de aankomende 1.2 update voor Cyberpunk 2077 heel wat verbeteringen zal doorvoeren en dat is nodig ook. De game moet immers op elk platform fatsoenlijk draaien en dan pas kan er gekeken worden naar toekomstige content. Ook zou het niet gek zijn om de game dermate te fiksen, dat het überhaupt weer aangeboden wordt in de PlayStation Store. Cyberpunk 2077 is als digitale uitgave inmiddels namelijk al meer dan 100 dagen niet verkrijgbaar via de PlayStation.

Desalniettemin heeft de ontwikkelaar een hoop op de planning staan. Dit blijkt uit een lek via de Epic Games Store, waar verschillende uitbreidingen kortstondig vermeld stonden. Inmiddels is dat alles niet meer terug te vinden, maar het is op screenshots vastgelegd zoals je hier kunt zien. Afgaande op het overzicht mogen spelers de volgende uitbreidingen voor de game verwachten:

Ripperdocs Expansion

Body Shops Expansion

Fashion Forward Expansion

Gangs of Night City

Body of Chrome

Rides of the Dark Future

The Relic

Neck Deep

Night City Expansion

Unnamed

Dit is lang niet alles, want volgens de persoon die dit gespot heeft was er in eerste instantie zelfs sprake van maar liefst 18 uitbreidingen. CD Projekt RED heeft inhoudelijk tot op heden nog niet echt over uitbreidingen gesproken, behalve dat er nieuwe content zal verschijnen. Of het ook allemaal klopt, wat hierboven staat, is afwachten. Maar gezien het online heeft gestaan in de Epic Games Store, klinkt het enigszins betrouwbaar. We houden je op de hoogte!