Gaijin Entertainment bracht eerder dit jaar Enlisted uit via een early access programma. De game is tot zover te spelen via de gesloten beta, maar daar komen wat kosten bij kijken via zogeheten ‘Founder Packs’. De volgende stap is echter aanstaande, want vanaf 8 april gaat Enlisted in open beta.

De open beta start gaat gepaard met een update die een compleet nieuwe meta aan de game doet toevoegen, alsook nieuwe missies, voertuigen en wapens. Verder belooft de uitgever dat de game op een consistente basis voorzien zal worden van nieuwe updates, content en campagnes.

De Founder Packs die nu nog beschikbaar zijn in de PlayStation Store zijn tot 8 april te koop, nadien zullen ze verdwijnen. De content zal dus na 8 april exclusief zijn voor alle kopers van een of meerdere Founder Packs. Hieronder een nieuwe trailer.