Supermassive Games is op het moment druk bezig met het derde deel in de The Dark Pictures Anthology-reeks. De ontwikkelaar is echter ook met wat anders bezig geweest, zo hebben zij zaken gedaan met Nordisk Games en dat heeft geresulteerd in het verkopen van een aandeel van 30 procent.

Volgens Supermassive Games’ CEO Pete Samuels hebben beide partijen een passie voor het maken van goede en mooie games. Dat ze nu gaan samenwerken was dan ook een logisch gevolg van de gesprekken die ze met elkaar hadden.

“We are delighted to have Nordisk Games alongside Supermassive for what we are sure will be very exciting times ahead. Our companies share a passion for delivering beautiful games with stories that emotionally engage, and we are very much looking forward to working closely with them and their colleagues at Nordisk Film and Egmont.”