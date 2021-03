Als onderdeel van het Play at Home initiatief is Ratchet & Clank uit 2016 momenteel gratis te downloaden voor elke PlayStation 4 en 5 gebruiker. Als je nog niet van deze aanbieding gebruik hebt gemaakt, dan kan je hier terecht. Wees er wel snel bij, want na 31 maart zul je weer voor de game moeten betalen.

Als je niet langer op je PlayStation 4 speelt, of PlayStation 4 games überhaupt speelt, dan is de game alsnog de moeite waard om te claimen. In april zal er namelijk een PS5-update voor de titel uitkomen, waardoor je de game op de PS5 kunt spelen in 60 frames per seconde.

Dit laat Insomniac vanavond weten middels de onderstaande tweet.