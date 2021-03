Nog op zoek naar een mooie deal? Wacht dan even tot morgen met aankopen in de PlayStation Store. Sony heeft namelijk aangekondigd dat de lente uitverkoop morgen van start gaat in de PlayStation Store en op het moment dat ze een sale op voorhand aankondigen, dan is die veelal erg groot.

Sony zelf stelt dat je kortingen mag verwachten op een enorme hoeveelheid games, extra content en meer, dus dat belooft wat. Helaas hebben we nog geen details, maar morgen zullen we je een overzicht presenteren van de deals die zoal beschikbaar zijn.

Met de PlayStation 5 die nu ruim vier maanden verkrijgbaar is achten we de kans vrij groot dat er ook diverse kortingen op PS5-games gegeven zullen worden. Kortom, wacht nog even met aankopen tot morgen. Je kan wellicht een hoop besparen.