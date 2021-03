Een van de problemen waar Call of Duty: Warzone mee kampt is de enorme hoeveelheid ruimte die het vereist op de harde schijf. Dit is op de PlayStation 5 bijvoorbeeld best vervelend als je ook diverse andere titels wilt installeren daar waar de totale opslag relatief beperkt is.

Maar er is enigszins goed nieuws. De update voor de game die vandaag beschikbaar zal komen zal de totale ruimte van de game wat doen inkrimpen. Als je Warzone op de PlayStation 4 of 5 hebt staan, dan zal de totale grootte na de installatie met 10.9GB zijn afgenomen. Heb je ook Modern Warfare op een van de consoles staan, dan neemt de totale grootte zelfs met 30.6GB af.

Het nadeel is echter dat de update zelf behoorlijk groot is met 52.0 tot 57.8GB in totaal. Dus je moet een grotere update downloaden om uiteindelijk wat ruimte te kunnen besparen. Verder heeft Activision aangegeven dat ze van plan zijn om de game qua vereiste ruimte in de toekomst verder te laten krimpen.