Over de afgelopen paar weken werden de klasses van Hood: Outlaws & Legends aan ons geïntroduceerd. Zo kan je hier terecht voor de Hunter, voor de Ranger hier, voor de Brawler hier en voor de Mystic hier. Nu dat achter de rug is, is het tijd voor de maps.

De eerste map die aan de beurt is, is de Graveyard map. Je krijgt hier toegang tot de begraafplaats bij een grote kathedraal, maar ook de zwaar bewaakte catacomben. Check hieronder alvast het overzicht van de map.