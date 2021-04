DLC Special: Immortals: Fenyx Rising – Myths of the Eastern Realm – Nadat we eind vorig jaar het avontuur van Fenyx in Immortals: Fenyx Rising hebben kunnen beleven deed Ubisoft er nog een extra schepje bovenop met de A New God uitbreiding. Deze uitbreiding hebben we ook besproken en daarvoor kan je hier terecht. De tweede uitbreiding is inmiddels ook beschikbaar en uiteraard hebben we ook die onder handen genomen. Deze keer stappen we niet in de schoenen van de bekende held, maar maken we kennis met Ku. Ku beleeft namelijk een geheel eigen avontuur dat losstaat van wat je met Fenyx hebt mogen ervaren.

Een compacte variant

In Myths of the Eastern Realm krijg je een compleet nieuwe wereld voorgeschoteld dat zich kenmerkt door allerlei Aziatische invloeden. Alleen het ontwerp van de wereld qua vorm is al zeer goed te refereren aan de Oosterse cultuur en daaruit blijkt weer dat Ubisoft over een stel getalenteerde ontwerpers beschikt. Het betreft hier een relatief kleine wereld die qua omvang iets substantiëler is dan de meer zweverige omgeving uit A New God. Of laten we het zo zeggen, de totale speelwereld in deze uitbreiding is van vergelijkbare grootte als een provincie in de basisgame. Dus dat is redelijk groot en daarin heb je het nodige om te doen.

Als Ku kom je in aanraking met twee totaal nieuwe goden die qua mindset een beetje in verval zijn geraakt, omdat hun land niet meer is wat het ooit was. Hoewel de goden erg terughoudend zijn, weet Ku ze uiteindelijk te overtuigen om stappen te ondernemen tegen het kwaad dat op de achtergrond loert. Uiteindelijk is het natuurlijk aan jou om het spreekwoordelijke licht in de duisternis te laten schijnen en hierbij maak je kennis met wat oosterse mythes. In plaats van dat uitgebreid via het verhaal van de uitbreiding uit de doeken te doen, vind je her en der documenten die wat meer inzicht geven en dat is binnen de omvang van de uitbreiding prima.

Met het oog op het zelf allemaal ontdekken zullen we verder niet uitweiden over het verhaal, maar om je een globaal beeld te geven kunnen we stellen dat Myths of the Eastern Realm aanvoelt als een soort compacte Immortals: Fenyx Rising. De setting en personages zijn anders, maar het voelt in heel veel lijnen hetzelfde aan. Dat ook qua verhaal en dat is op zich leuk, maar tegelijkertijd voelt het niet echt als iets nieuws en fris. Dit ondanks een andere setting, maar wat hierin een rol speelt is dat de gameplay vanzelfsprekend identiek is. Je krijgt met Ku min of meer dezelfde mogelijkheden tot je beschikking als je met Fenyx had, hoewel het iets anders oogt of heet.

Vermaak jezelf met puzzels

Als uitbreiding is er niks mis met deze toevoeging, maar het gevoel dat ons bekruipt is dat je eigenlijk niet zoveel mist als je het links laat liggen. Dit komt doordat het verhaal niet zoveel voorstelt en beknopt aanvoelt, met een uur of drie heb je het hoofdverhaal uit. Dus je kunt weer diverse kisten vinden om te openen, wat je nieuwe armor en meer oplevert. Ook tref je her en der vijanden waarmee je het gevecht aan kunt gaan en de wereld is rijkelijk voorzien van allerlei resources om daarmee potions, upgrades en meer te creeëren/realiseren. Het bekende recept uit de originele game dus.

Toch voegt Ubisoft in kleine vorm een paar nieuwe elementen toe. Zo kan Ku bijvoorbeeld op wolken staan die beïnvloedt worden door de wind, wat nieuwe platformpuzzels oplevert. Daarnaast kunnen kisten die je nodig hebt voor drukpanelen met een slag van je wapen van klein naar groot en andersom veranderen. Het zijn wat kleine toevoegingen aan het geheel om de uitbreiding toch enigszins een eigen smoel te geven. Desalniettemin komen ook de puzzels neer op het bekende verhaal en daarin is het vooral meer van hetzelfde. Dat neemt niet weg dat de puzzels leuk zijn, want daar kan je je zeker een uur of vijf mee vermaken.

Conclusie

Myths of the Eastern Realm herhaalt het concept van Immortals: Fenyx Rising in een kleinere vorm tegen een andere setting. Hier worden nog wat kleine nieuwe elementen aan toegevoegd, zodat de gameplay iets gevarieerder is, maar veel is het niet. Het is vooral meer van hetzelfde en met drie uur is het verhaal erg kort. Gelukkig is er nog het nodige te beleven in de wereld zelf, zoals eerder aangehaald en dat samen met diverse uitdagingen en kleine aanvullende puzzels. Dat brengt de totale speelduur van dit avontuur al snel op een uur of acht en dat is simpelweg netjes. De uitbreiding aanschaffen (voor €14,99) kan zeker geen kwaad, het biedt domweg plezier. Tegelijkertijd moeten we hierbij opmerken dat je niets mist als je het links laat liggen.