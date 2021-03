Niemand zal ontkennen dat deze maand schitterend is voor PlayStation Plus abonnees. We kregen van Sony immers Final Fantasy VII Remake, Maquette, Farpoint en Remnant: From the Ashes. April staat echter voor de deur en dat betekent een nieuwe line-up van games en die heeft Sony zojuist bekendgemaakt.

Vanaf aanstaande dinsdag kunnen we Oddworld: Soulstorm downloaden voor de PlayStation 5, wat een gloednieuwe release is. Daarnaast ontvangen we Days Gone en Zombie Army 4: Dead War voor de PlayStation 4. Met de komst van de nieuwe games volgende week heb je nog een paar dagen de tijd om de games van maart binnen te halen.

Vergeet trouwens ook Destruction AllStars niet. Deze PlayStation Plus game van februari was langer beschikbaar dan gebruikelijk en die kun je nog downloaden tot 5 april. Maak er dus zeker gebruik van!