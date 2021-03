Omno is een zachte, atmosferische en vooral emotionele game waarin je op avontuur gaat in een wereld vol wonderen. De game zal deze zomer haar intrede doen in de grote PS4 bibliotheek.

Maar wat maakt Omno zo speciaal? Nou, volgens ontwikkelaar Studio Inkyfox is het de combinatie van de mysterieuze sfeer, unieke puzzels en de fantastische beesten die ongetwijfeld op je pad terecht zullen komen. De wereld is opgedeeld in diverse omgevingen die ieder op hun eigen manier interessant zijn om te verkennen.

Een voorbeeld van wat je mag verwachten, zie je in de onderstaande trailer.