Gisteren ging collega Johnny samen met producent Ken Thain wat dieper in op alles wat DOOM 3 VR ter tafel brengt en wat het zo goed maakt in virtual reality. De game is sinds gisteren ook beschikbaar in de PlayStation Store voor €19,99.

De launch trailer bevestigt maar weer hoe bruut DOOM 3 is en zeker in VR, maar of de bekende sfeer ook goed tot z’n recht komt in de PS VR-port is nog maar de vraag. Gelukkig komen we daar later deze week achter, wanneer onze review van de game online verschijnt.