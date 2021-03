De WipEout franchise gaat alweer 26 jaartjes mee en in de Omega Collection zijn WipEout HD, de uitbreiding Fury en WipEout 2048 gebundeld tot een prachtpakket, dat de harten van racefans over de hele wereld harder heeft doen kloppen.

Fans van het eerste uur kunnen zich misschien nog de intro herinneren van de eerste WipEout, die in 1995 is verschenen. De zenuwslopende muziek en futuristische look waren een prima smaakmaker voor het racegeweld dat eraan zat te komen.

Nu heeft Benjamin Brosdau de intro van WipEout een facelift gegeven, zodat het helemaal past voor in de 21ste eeuw. Brosbau was al in 2009 aan deze cinematische remake begonnen, maar hij heeft toen het project laten vallen. Toen hij echter weer op de bestanden stuitte, besloot hij toch om de intro af te maken. Het resultaat zie je onder dit bericht.

Mocht Sony besluiten om WipEout nieuw leven in te blazen, dan weten ze in ieder geval wie ze moeten bellen voor de cinematics. Chapeau, Benjamin!