Net als vele andere beurzen werd de Tokyo Game Show vorig jaar veranderd in een online evenement. De Japanse Computer Entertainment Suppliers’ Association heeft laten weten dat dit dit jaar niet anders zal zijn.

Het ziet er naar uit dat ook in 2021 de grote gamebeurzen digitaal gehouden zullen worden. Al eerder werd bekend dat de GDC 2021 een online-only evenement zal worden. Gamescom probeert om dit jaar een mix van digitaal en fysiek voor te schotelen, maar of dit lukt, is nog afwachten.

De Tokyo Game Show zal plaatsvinden tussen 30 september en 3 oktober en ook hiervoor geldt dus dat dit een online evenement zal zijn. Dit is wel een beetje zuur, want het 25-jarige jubileum kan nu niet groots worden gevierd.