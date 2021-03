De Britse ontwikkelaar Media Molecule heeft ons LittleBigPlanet, Tearaway en Dreams gebracht, wat stuk voor stuk unieke titels zijn. Dreams is wat dat betreft echt een vreemde eend in de bijt, gezien het een game is om games mee te maken en dat is hoe dan ook voor een niche publiek. Dit betekent in theorie dat de inkomsten met zo’n titel vele malen lager liggen dan bij blockbusters als God of War, Horizon en The Last of Us het geval is.

Onder de community bestaat blijkbaar de vrees dat Media Molecule – doordat z’n games afwijken – niet interessant genoeg zou zijn om in te blijven investeren. Ergens wel begrijpelijk, gezien Sony door de jaren heen meer dan eens studio’s gesloten heeft. In het geval van deze ontwikkelaar is er geen enkele reden tot zorgen, wat blijkt uit een interview dat Kotaku had met studio director Siobhan Reddy.

Zij geeft aan dat Media Molecule momenteel mensen aan het rekruteren is. Dat is op zich al een goed teken, maar nadien stelt ze dat Sony hier echt achter staat en juist meehelpt om de studio te laten groeien. Kortom, de bekende ontwikkelaar is hier om te blijven en dat betekent voor de toekomst nog meer mooie en unieke games.