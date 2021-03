Achter de schermen zal IO Interactive ongetwijfeld hard bezig zijn met Project 007, maar het mag inmiddels duidelijk zijn dat ze nog lang niet klaar zijn met hun laatste game: Hitman III. Onlangs kondigde de Deense studio al aan dat er een nieuwe, zevendelige uitbreiding onderweg is, die zich baseert op de zeven hoofdzonden.

Via hun website laat IO Interactive nu weten dat er voor Hitman III tevens een ‘Free Starter Pack’ onderweg is. In dit pakket kun je voor altijd experimenteren in het level ICA Facility: de plek waar de ‘World of Assassination’-trilogie begint. Daarnaast zal IO Interactive periodiek verschillende missies uit de Hitman titels beschikbaar stellen.

Zo zal vanaf 30 maart tot en met 5 april de ‘Dubai’ missie uit Hitman III te spelen zijn, net als de ‘Night Call’ missie uit Hitman II. Spelers die alleen Hitman III hebben gekocht, kunnen ook met Night Call aan de slag gaan.

Uiteraard zullen – mocht je besluiten om de game(s) aan te schaffen – behaalde progressie en ervaringspunten meegenomen worden naar de volledige game.